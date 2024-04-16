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Дніпро є лідером серед міст у забезпеченні рятувальників технікою та спорядженням, - Філатов

Фото: Дніпро є лідером серед міст у забезпеченні рятувальників технікою та спорядженням (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов приїхав до одного з пожежно-рятувальних підрозділів та зустрівся з особовим складом надзвичайників. Разом вони оглянули техніку та спецобладнання, придбане, зокрема, коштом міста, а також профільним міністерством та міжнародними партнерами Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Дніпро є лідером за підсумком 2023 року у підтримці рятувальників. Нас можна порівняти, хіба що, зі столицею (хоча в нас не такі бюджети). Ми і далі допомагатимемо нашим рятувальникам. Сьогодні я казав їм слова подяки, адже вони стоять на першій лінії оборони", - наголосив Філатов.

Загалом в арсеналі рятувальників аварійно-рятувальна та інженерна техніка. Зокрема, снігоболотохід "Богун", евакуатор, багатотонні автоцистерни для води, різні аварійно-рятувальні машини, спецавтівки радіаційної та хімічної розвідки, генераторно-освітлювальне авто та транспорт мобільно-оперативної групи. 

Також - пересувний пункт управління та пересувна кухня, яка нині є єдиною в Україні. А ще - автодрабини, серед яких є одна з найвищих у країні.

"Торік коштом міського бюджету (з допомогою міського голови та депутатського корпусу) для гарнізону ДСНС була придбана унікальна автодрабина німецького виробництва на 62 метри. Вона дуже допоможе нам у порятунку дніпрян (і не тільки), а також гасінні пожеж", - зауважив начальник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Юрій Корецький.

Крім цього, місто також допомогло із забезпеченням рятувальників водолазним спорядженням.

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