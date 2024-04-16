Днепр является лидером среди городов в обеспечении спасателей техникой и снаряжением, - Филатов

"Днепр является лидером по итогам 2023 года в поддержке спасателей. Нас можно сравнить, разве что, со столицей (хотя у нас не такие бюджеты). Мы будем и дальше помогать нашим спасателям. Сегодня я говорил им слова благодарности, ведь они стоят на первой линии обороны", - подчеркнул Филатов.

В общем, в арсенале спасателей аварийно-спасательная и инженерная техника. В частности, снегоболотоход "Богун", эвакуатор, многотонные автоцистерны для воды, различные аварийно-спасательные машины, спецавтомобили радиационной и химической разведки, генераторно-осветительное авто и транспорт мобильно-оперативной группы.

Также - передвижной пункт управления и передвижная кухня, ныне единственная в Украине. А еще - автолестницы, среди которых есть одна из самых высоких в стране.

"В прошлом году за счет городского бюджета (с помощью городского головы и депутатского корпуса) для гарнизона ГСЧС была приобретена уникальная автолестница немецкого производства на 62 метра. Она очень поможет нам в спасении днепрян (и не только), а также тушении пожаров", - отметил начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Юрий Корецкий.

Кроме того, город также помог с обеспечением спасателей водолазным снаряжением.