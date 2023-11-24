Дніпро доправив військовим чергові безпілотники на ще 17 млн грн

Дніпровська міськрада передала на фронт чергову партію безпілотників. Військовим передали понад 60 дронів з тепловізорами на 17 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

"Продовжуємо допомагати нашим оборонцям. Як і щотижня - нині видали ще дронів на 17 млн грн. Це додатково до тих 1 700 безпілотників, що місто надало з дня початку повномасштабної війни", - сказав Філатов.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив: попри те, що держава забрала у міст військовий ПДФО, Дніпро і надалі продовжить забезпечувати військових усім необхідним.

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