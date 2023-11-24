Днепр доставил военным очередные беспилотники на еще 17 млн грн

Днепровский горсовет передал на фронт очередную партию беспилотников. Военным передали более 60 дронов с тепловизорами на 17 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил: несмотря на то, что государство забрало у городов военный НДФЛ, Днепр и дальше продолжит обеспечивать военных всем необходимым.

"Продолжаем помогать нашим защитникам. Как и еженедельно - ныне выдали еще дронов на 17 млн грн. Это дополнительно к тем 1 700 беспилотникам, которые город предоставил со дня начала полномасштабной войны", - сказал Филатов.