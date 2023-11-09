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Дніпро доправив військовим на Авдіївському напрямку партію дронів і безпілотників

Фото: Дніпро доправив військовим на Авдіївському напрямку партію дронів і безпілотників (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро доправив військовим на Авдіївському напрямку 40 FPV-дронів і безпілотників з тепловізорами. Місто також запланувало видачі наступних партій безпілотників на ще 60 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

"У наших закупівлях обладнання для ЗСУ ми концентруємося на двох напрямах - дрони та автівки. Усім зараз відомо, яка складна ситуація в Авдіївці. І сьогодні ми передали хлопцям 40 дронів. Ця партія складається з 10 дронів для авіарозвідки, корегування артилерії. Ще 30 безпілотників - це FPV, це ударні дрони", - сказав Філатов.

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