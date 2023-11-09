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Днепр доставил военным на Авдеевском направлении партию дронов и беспилотников

Фото: Днепр доставил военным на Авдеевском направлении партию дронов и беспилотников (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр доставил военным на Авдеевском направлении 40 FPV-дронов и беспилотников с тепловизорами. Город также запланировал выдачу следующих партий беспилотников на еще 60 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

"В наших закупках оборудования для ВСУ мы концентрируемся на двух направлениях - дроны и автомобили. Всем сейчас известно, какая сложная ситуация в Авдеевке. И сегодня мы передали ребятам 40 дронов. Эта партия состоит из 10 дронов для авиаразведки, корректировки артиллерии. Еще 30 беспилотников. - это FPV, это ударные дроны", - сказал Филатов.

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