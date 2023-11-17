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Дніпро доправив Силам оборони вже понад 100 FPV-дронів вітчизняного виробництва

Фото: Дніпро доправив Силам оборони вже понад 100 FPV-дронів вітчизняного виробництва (прес-служба міськради)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро доправив на фронт чергову партію FPV-дронів вітчизняного виробництва. Нині військові отримали 45 таких БпЛА, всього місто направило вже понад 100 FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

"Це вже третя передача (безпосередньо FPV-дронів, - ред.). Разом із попередніми доправили вже 105 дронів. Кожен дрон може нести на собі вибухівку, здатну знищити якусь броньовану техніку - зокрема танк. Сподіваємося, що ці дрони будуть корисними у знищенні ворожої техніки та сили. І також у захисті наших хлопців - їхніх життів і здоров’я", - наголосив секретар міськради Дніпра Олександр Санжара.

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