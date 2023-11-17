Днепр доставил Силам обороны уже более 100 FPV-дронов отечественного производства

Днепр доставил на фронт очередную партию FPV-дронов отечественного производства. В настоящее время военные получили 45 таких БпЛА, всего город направил уже более 100 FPV-дронов.

"Это уже третья передача (непосредственно FPV-дронов, - ред.). Вместе с предыдущими доставили уже 105 дронов. Каждый дрон может нести на себе взрывчатку, способную уничтожить некую бронированную технику - в частности танк. Надеемся, что эти дроны будут полезны в уничтожении вражеской техники и силы. И также в защите наших ребят - их жизней и здоровья", - подчеркнул секретарь горсовета Днепра Александр Санжара.