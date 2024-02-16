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Дніпро доправив фронту ще понад 250 дронів на суму майже 24 млн грн

Фото: Дніпро доправив фронту ще понад 250 дронів на суму майже 24 млн грн (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро відправив чергову партію допомоги на передову. Цього разу військові отримали понад 250 безпілотників різних моделей, більшість з яких - FPV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

Загальна сума допомоги - майже 24 млн гривень.

"Чергова допомога нашим оборонцям. І знову це - дрони. Продовжуємо працювати далі. Наступного тижня буде чергова видача. Дякую мешканцям нашого міста, всім платникам податків. Бо це допомога від всієї територіальної громади", - зазначив мер Дніпра Борис Філатова.

Придбання якомога більшої кількості дронів для українських бійців залишається пріоритетом для Дніпра.

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