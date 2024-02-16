Днепр доставил фронту еще более 250 дронов на сумму почти 24 млн грн

Общая сумма помощи - почти 24 млн гривен.

"Очередная помощь нашим защитникам. И снова это - дроны. Продолжаем работать дальше. На следующей неделе будет очередная выдача. Спасибо жителям нашего города, всем налогоплательщикам. Потому что это помощь от всего территориального общества", - отметил мэр Днепра Борис Филатова.

Приобретение как можно большего количества дронов для украинских бойцов остается приоритетом для Днепра.