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Днепр доставил фронту еще более 250 дронов на сумму почти 24 млн грн

Фото: Днепр доставил фронту еще более 250 дронов на сумму почти 24 млн грн (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр отправил очередную партию помощи на передовую. В этот раз военные получили более 250 беспилотников разных моделей, большинство из которых - FPV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Общая сумма помощи - почти 24 млн гривен.

"Очередная помощь нашим защитникам. И снова это - дроны. Продолжаем работать дальше. На следующей неделе будет очередная выдача. Спасибо жителям нашего города, всем налогоплательщикам. Потому что это помощь от всего территориального общества", - отметил мэр Днепра Борис Филатова.

Приобретение как можно большего количества дронов для украинских бойцов остается приоритетом для Днепра.

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ДнепрВСУ