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Дніпро доправив на фронт нову велику партію техніки на майже 25 млн гривень

Фото: Дніпро доправив на фронт нову велику партію техніки на майже 25 млн гривень (dniprorada.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро доправив українським бійцям на передовій нову велику партію техніки на майже 25 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

Зокрема, бійцям надали майже два десятки вантажівок різного типу. А також рації, понад пів сотні комплектів акумуляторного енергозабезпечення, панелі відображення, дрони та загалом три десятки пристроїв "Нічний водій" і комплектів для ціленаведення у темряві. 

В цілому, Дніпро щотижня доправляє на фронт великі партії устаткування. 

"Сьогодні ми ще раз передаємо дуже потужну партію обладнання для потреб наших оборонців. Далі продовжуватимемо допомагати. Тож ще раз хочу подякувати всім платникам податків, усім мешканцям Дніпра за те, що кожною копійчиною ми допомагаємо Збройним силам", - наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов.

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ДнипроЗбройні сили України