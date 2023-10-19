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Днепр доставил на фронт новую крупную партию техники почти на 25 млн гривен

Фото: Днепр доставил на фронт новую крупную партию техники почти на 25 млн гривен (dniprorada.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Днепр доставил украинским бойцам на передовой новую крупную партию техники почти на 25 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

В частности, бойцам предоставили почти два десятка грузовиков разного типа. А также рации, более полусотни комплектов аккумуляторного энергообеспечения, панели отображения, дроны и всего три десятка устройств "Ночной водитель" и комплектов для целеводства в темноте.

В целом, Днепр еженедельно доставляет на фронт большие партии оборудования.

"Сегодня мы еще раз передаем очень мощную партию оборудования для нужд наших защитников. Дальше будем продолжать помогать. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех налогоплательщиков, всех жителей Днепра за то, что каждой копейкой мы помогаем Вооруженным силам", - подчеркнул городской голова Днепра Борис Филатов.

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