UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дніпро доправив на фронт чергову партію устаткування на ще майже 7 млн гривень

Фото: Дніпро доправив на фронт чергову партію устаткування на ще майже 7 млн гривень (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро доправив на фронт чергову партію устаткування. Мова йде про допомогу на майже 7 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

"Чергова щотижнева партія допомоги нашим оборонцям. Віддаємо знову дрони. Дрони, дрони і ще раз дрони. Хлопці просять. Шукаємо, знаходимо де тільки можемо. І гуму для автівок, бо її завжди не вистачає", - підкреслив мер Дніпра Борис Філатов. 

Так, військові отримали комплекти гуми для вантажівок і пікапів. Це близько 700 шин, якими можна буде "перевзути" понад сотню автівок.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроЗбройні сили України