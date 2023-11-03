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Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования на еще почти 7 млн гривен

Фото: Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования еще на почти 7 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования. Речь идет о помощи почти на 7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

"Очередная еженедельная партия помощи нашим защитникам. Отдаем снова дроны. Дроны, дроны и еще раз дроны. Ребята просят. Ищем, находим где только можем. И резину для автомобилей, потому что ее всегда не хватает", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Да, военные получили комплекты резины для грузовиков и пикапов. Это около 700 шин, которыми можно будет "переобуть" более сотни автомобилей.

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