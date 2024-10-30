Ягупова розкішним кидком на останній секунді принесла "Валенсії" перемогу в Євролізі: відео

Лідер баскетбольної збірної України Аліна Ягупова стала героїнею дня в жіночій Євролізі. Її точний кидок одночасно зі сиреною забезпечив іспанській "Валенсії" успіх у грі з чеським УСК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч, що відбувався у Празі, завершився перемогою іспанок (67:64), а наша баскетболістка відмінно відіграла завершальний відрізок поєдинку. Спочатку, за рахунку 62:64 вона перехопила м'яч та реалізувала двоочковий кидок. А потім на останній секунді точним триочковим поставила крапку в грі.

Загалом у поєдинку Ягупова провела на паркеті 32 хвилини, набравши 13 очок. Також на її рахунку 7 підбирань, 3 результативні передачі та 2 перехоплення.

Це був четвертий матч "Валенсії" у Євролізі 2024/25. У першому колі групового турніру команда українки переможно завершила ігри з УСК та угорським "Дьойором" і зазнала поразки від італійської "Венеції". Зараз іспанський клуб з 7-ма очками очолює групу D.

ALINA IAGUPOVA FOR THE WIN pic.twitter.com/za5Y2an22Q — Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 29, 2024

Хто така Аліна Ягупова

32-річна уродженка Дніпра, вихованка однієї з місцевих ДЮСШ. На дорослому рівні в чемпіонаті України грала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" і "Єлисавет-Баскет".

На драфті 2013 року жіночої НБА була обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Однак, за океаном закріпитися не змогла. Натомість виступала в чемпіонатах Казахстану ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгії ("Касторс Брен"), Франції ("Вільньов-д'Аск") і Туреччини ("Фенербахче", "Мерсін").

Посеред сезону 2023/24 перебралася до "Валенсії". Допомогла левантійкам оформити чемпіонський дубль. Раніше тріумфувала в жіночій Євролізі з "Фенербахче", а в складі збірної України виступила на кількох Євробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).