ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дніпро через Prozorro придбало безпілотників для ЗСУ на 268 млн гривень

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 12:57
Дніпро через Prozorro придбало безпілотників для ЗСУ на 268 млн гривень Фото: Дніпро через Prozorro придбало безпілотників для ЗСУ на 268 млн гривень (prozorro gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Від початку повномасштабного вторгнення через систему "Прозорро" було зроблено 270 замовлень. Половина з них припадає на двох організаторів: КП "Інфо-рада-Дніпро" (м. Дніпро) та виконком мерії Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Останній виділив 146 млн гривень. Мерія Дніпра майже удвічі більше - 268 млн гривень. Таким чином, Дніпро - лідер із закупівлі дронів.

Мер Дніпра Борис Філатов наголошує: місто буде їх закуповувати і надалі. Дніпро віднайде і механізми, аби вкладати кошти у масове виробництво дронів.

Комунальне підприємство Інфо-рада-Дніпро» закупило здебільшого квадрокоптери "Mavic" різних модифікацій.

Додамо, що Дніпро допомагає фронту не тільки безпілотниками. Неодноразово місто відправляло на передову придбане військове спорядження і продовжує забезпечувати бійців ЗСУ необхідними БпЛА, технікою, швидкими.

За час повномасштабної війни на різне оснащення, а також зведення оборонних споруд і субвенції військовим Дніпро вже витратив понад 2 млрд гривень та продовжує допомагати армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро ProZorro, публичные закупки, государственные закупки
NEWS
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи