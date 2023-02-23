"Дніпро-1" не зміг дотиснути АЕК Ларнака та вилетів із єврокубків

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"Дніпро-1" – АЕК Ларнака – 0:0

"Спортклубівці" активно розпочали двобій. Уже в дебюті двічі в епіцентрі подій опинився Піхальонок. Спершу він із меж штрафного майданчика пробив у руки кіперу, а згодом змістився від правого краю до карної зони та пробив поруч зі стійкою.

До середини тайму АЕК вирівняв становище та організував дві напівнагоди. Після кутового Лопеш пробив із півкола штрафного над воротами. Потім Густаву прийняв м'яч на відскоку на стандарті та завдав діагонального удару – Валеф контролював ситуацію.

На старті другої половини "Дніпро-1" не використав стовідсотковий момент. Це зимовий новачок "спортклубівців" Пеглоу наважився на удар із середньої дистанції ліворуч від воріт. Голкіпер кіпріотів Піріч зреагував і перевів м'яч у стійку!

На 73-й хвилині бразилець створив можливість забити для партнера. Пеглоу виконав фланговий навіс, а Гуцуляк головою підсік м'яч у кут. Однак, сфера пролетіла в сантиметрах від площини воріт.

У фінальні хвилини "Дніпро-1" намагався створити бодай щось біля володінь АЕКа. Та відсутність Довбика неабияк знизила атакувальний потенціал команди Олександра Кучера. Зрештою, штурм воріт "спортклубівці" так і не організували, тож не змогли пройти "жовто-зелених" і завершили дебютну єврокампанію.