"Днепр-1" не смог дожать АЕК Ларнака и вылетел из еврокубков

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"Днепр-1" – АЕК Ларнака – 0:0

"Спортклубовцы" активно начали поединок. Уже в дебюте дважды в эпицентре событий оказался Пихаленок. Сначала он из пределов штрафной пробил в руки киперу, а затем сместился от правого края к штрафной и пробил рядом со стойкой.

К середине тайма АЕК выровнял положение и организовал две полувозможности. После углового Лопеш пробил с полукруга штрафной над воротами. Затем Густаву принял мяч на отскоке на стандарте и нанес диагональный удар – Валеф контролировал ситуацию.

На старте второй половины "Днепр-1" не использовал стопроцентный момент. Это зимний новичок "спортклубовцев" Пеглоу решился на удар со средней дистанции слева от ворот. Голкипер киприотов Пирич среагировал и перевел мяч в штангу!

На 73-й минуте бразилец создал возможность забить для партнера. Пеглоу исполнил фланговый навес, а Гуцуляк головой подсек мяч в угол. Однако сфера пролетела в сантиметрах от створа ворот.

В финальные минуты "Днепр-1" пытался создать хоть что-то у владений АЕКа. Но отсутствие Довбика изрядно снизило атакующий потенциал команды Александра Кучера. В конце концов, штурм ворот "спортклубовцы" так и не организовали, так что не смогли пройти "желто-зеленых" и завершили дебютную еврокампанию.