"Дніпро-1" зіграв унічию зі "Славією" та вилетів до Ліги конференцій

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Дніпро-1" – "Славія" Прага – 1:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Рубчинський, 45+1 – Юречка, 52

У першій половині суперники створили небагато моментів. Юречка не зміг переграти Кінарейкіна, коли опинився віч-на-віч із кіпером "Дніпра-1". А перед перервою "спортклубівець" парирував удар ван Бюрена. Між цими нагодами Піхальонок пробив у дальній – Коларж перевів м'яч на кутовий.

А в доданий арбітром час команда Олександра Кучера несподівано повела. Гол став наслідком індивідуальної майстерності Рубчинського. Хавбек "Дніпра-1" отримав м'яч на відстані від воріт, змістився ближче до центру та класним ударом влучив прямісінько в кут – 1:0.

Утім, надовго інтрига не затрималася. Так, на старті другого тайму Піхальонок ледь не переграв Коларжа після прориву в штрафний. Але вже на 52-й хвилині Юречка реабілітувався за змарнований до перерви момент – переграв Кінарейкіна в очному бою.

Після цього епізоду решта ігрового часу перетворилася на формальність. Пражани могли вирвати другу перемогу в протистоянні. Проте, Зафейріс не зміг пробити голкіпера "Дніпра-1" пострілом із лінії штрафного. Натомість Доудєра пробив поруч зі стійкою з перспективної позиції.

Зрештою, матч завершився внічию. Отже, "Славія" в плей-офф кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з луганською "Зорею". Натомість "спортклубівці" позмагаються за путівку в груповий етап Ліги конференцій з трнавським "Спартаком".