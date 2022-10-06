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"Дніпро-1" врятував нічию зі скромним "Вадуцом" у групі Ліги конференцій

Фото: Артем Довбик (крайній ліворуч) знову відзначився голом (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій 2022/23 між українським СК "Дніпро-1" та ліхтенштейнським "Вадуцом" завершився бойовою нічиєю (2:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, Група E, 3-й тур

"Дніпро-1" – "Вадуц" – 2:2

Голи: Довбик, 5, Піхальонок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47

Активний старт "спортклубівців" дозволив їм відкрити рахунок уже на 5-й хвилині. Гол вийшов хрестоматійним – Бузанелло прострілив із лівого флангу в район воротарського, де Довбик холоднокровно замкнув передачу в один дотик.

Забивши швидкий м'яч, "Дніпро-1" трохи заспокоївся. Гості зуміли вирівняти гру та поступово почали нагнітати ситуацію поблизу володінь Валефа. Зрештою, це призвело до гола на 26-й хвилині. Це Ульріх утік правим флангом та м'яко накинув на інший край штрафного, де Фер з льоту технічно поклав у дальній кут.

До перерви команди обмінялися моментами. Валеф у ногах опонента виправив помилку Сватка в обороні, а Бузанелло з лівого кута штрафної зони влучив у голкіпера "Вадуца". А на старті другого тайму ліхтенштейці вирвалися вперед – Гаїч подав із кутового, а Гассер головою замкнув цей навіс.

Більше того, гості цілком могли розвинути свій успіх. Той же Фер пробивав із центральної зони, але на висоті виявився Валеф. Впорався бразильський кіпер і з дальнім пострілом Гассера. Зрештою, "Вадуц" після змарнованих нагод пропустив.

Дніпровцям неабияк пощастило. По-перше, Піхальонку дали можливість після зміщення з правого флангу просунутися уздовж лінії штрафного та завдати удару. По-друге, на шляху м'яча до воріт гостей невчасно голкіпера дезорієнтував рикошет – 2:2!

На більше ні "Дніпро-1", ні "Вадуц" не спромоглися, тож надали можливість суперникам по квартету набрати більше залікових балів. О 22:00 у нідерландському Алкмаарі розпочнеться зустріч АЗ і кіпрського "Аполлона".

До слова, донецький "Шахтар" поступився "Реалу" на виїзді в групі F Ліги чемпіонів.

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