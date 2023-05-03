"Дніпро-1" розгромив "Металіст" і продовжив переслідування нагорі Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Дніпро-1" – "Металіст" – 5:0

Голи: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76

"Спортклубівці" окреслили намір перемогти зі старту зустрічі. Абсолютна домінація дніпровців на полі лише дивом не увінчалася забитими м'ячами в перші півгодини двобою. Довбик, Піхальонок, Гуцуляк наввипередки намагалися відкрити рахунок, але щоразу "Дніпру-1" чогось бракувало.

Зате своїми шансами сповна скористався Пеглоу. Бразилець упродовж семи хвилин перед перервою встиг оформити дубль. Спершу вінгер отримав розрізну передачу від Когута та влучно пробив у ближній кут. А згодом він зреагував на необережний сейв кіпера та добив м'яч у сітку.

На 43-й хвилині Пеглоу приміряв роль асистента. Гуцуляк увірвався на оперативний простір, отримав передачу від бразильця і точним ударом пробив Костика. Після цього епізоду другий тайм фактично перетворився на формальність.

Це, однак, не завадило "Дніпру-1" забити ще двічі після перерви. На 76-й хвилині Підлепенець зіграв на добиванні після того, як воротар "Металіста" парирував удар Довбика. Натомість у доданий арбітром час остаточний рахунок встановив той же Пеглоу – вінгер отримав пас у межах штрафного та холоднокровно відправив м'яч за лінію, оформивши хет-трик.

Завдяки розгрому харків'ян "спортклубівці" продовжили заочні чемпіонські перегони з "Шахтарем". "Дніпро-1" набрав 54 очки та відстає від "гірників" на 5 пунктів із матчем у запасі. "Металіст" натомість на передостанній сходинці (19 очок).