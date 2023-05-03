"Днепр-1" разгромил "Металлист" и продолжил преследование наверху Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Днепр-1" – "Металлист" – 5:0

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Пидлепенец, 76

"Спортклубовцы" очертили намерение победить со старта встречи. Абсолютная доминация днепровцев на поле только чудом не увенчалась забитыми мячами в первые полчаса поединка. Довбик, Пихаленок, Гуцуляк наперегонки пытались открыть счет, но каждый раз "Днепру-1" чего-то не хватало.

Зато своими шансами вполне воспользовался Пеглоу. Бразилец в течение семи минут перед перерывом успел оформить дубль. Сначала вингер получил разрезную передачу от Когута и точно пробил в ближний угол. А потом он среагировал на неосторожный сэйв кипера и добил мяч в сетку.

На 43-й минуте Пеглоу примерил роль ассистента. Гуцуляк ворвался на оперативное пространство, получил передачу от бразильца и точным ударом пробил Костика. После этого эпизода второй тайм фактически превратился в формальность.

Это, однако, не мешало "Днепру-1" забить еще дважды после перерыва. На 76-й минуте Пидлепенец сыграл на добивании после того, как вратарь "Металлиста" парировал удар Довбика. В добавленное арбитром время окончательный счет установил тот же Пеглоу – вингер получил пас в пределах штрафной и хладнокровно отправил мяч за линию, оформив хет-трик.

Благодаря разгрому харьковчан "спортклубовцы" продолжили заочную чемпионскую гонку с "Шахтером". "Днепр-1" набрал 54 очка и отстает от "горняков" на 5 пунктов с матчем в запасе. "Металлист" же на предпоследней строчке (19 очков).