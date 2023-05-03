RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Днепр-1" разгромил "Металлист" и продолжил преследование наверху Премьер-лиги

Фото: "Спортклубовцы" выиграли принципиальный поединок (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Победой "Днепра-1" с крупным счетом завершился матч 24-го тура чемпионата Украины против харьковского "Металлиста".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Днепр-1" – "Металлист" – 5:0

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Пидлепенец, 76

"Спортклубовцы" очертили намерение победить со старта встречи. Абсолютная доминация днепровцев на поле только чудом не увенчалась забитыми мячами в первые полчаса поединка. Довбик, Пихаленок, Гуцуляк наперегонки пытались открыть счет, но каждый раз "Днепру-1" чего-то не хватало.

Зато своими шансами вполне воспользовался Пеглоу. Бразилец в течение семи минут перед перерывом успел оформить дубль. Сначала вингер получил разрезную передачу от Когута и точно пробил в ближний угол. А потом он среагировал на неосторожный сэйв кипера и добил мяч в сетку.

На 43-й минуте Пеглоу примерил роль ассистента. Гуцуляк ворвался на оперативное пространство, получил передачу от бразильца и точным ударом пробил Костика. После этого эпизода второй тайм фактически превратился в формальность.

Это, однако, не мешало "Днепру-1" забить еще дважды после перерыва. На 76-й минуте Пидлепенец сыграл на добивании после того, как вратарь "Металлиста" парировал удар Довбика. В добавленное арбитром время окончательный счет установил тот же Пеглоу – вингер получил пас в пределах штрафной и хладнокровно отправил мяч за линию, оформив хет-трик.

Благодаря разгрому харьковчан "спортклубовцы" продолжили заочную чемпионскую гонку с "Шахтером". "Днепр-1" набрал 54 очка и отстает от "горняков" на 5 пунктов с матчем в запасе. "Металлист" же на предпоследней строчке (19 очков).

К слову, ранее Премьер-лига объявила лучших футболиста и тренера 23-го тура первенства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МеталлистУПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1