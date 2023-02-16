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"Днепр-1" проиграл на Кипре матч плей-офф Лиги конференций

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Ларнака, Четверг 16 февраля 2023 23:55
"Днепр-1" проиграл на Кипре матч плей-офф Лиги конференций Фото: Форвард Артем Довбик в этот раз "промолчал" (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Минимальным поражением украинского "Днепра-1" завершилась первая часть противостояния с АЕКом из Ларнаки в плей-офф Лиги конференций 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, плей-офф, первые матчи

АЕК Ларнака – "Днепр-1" – 1:0

Гол: Гарсия, 85

"Спортклубовцы" начали встречу с двумя зимними новичками в основе – Айнером и Пеглоу. Но главным героем стартового отрезка стал хавбек "зелено-желтых" Тричковски. Первый его удар Валеф на всякий случай перевел на угловой, второй – прошел над воротами, а третий стал добычей кипера в ближнем углу.

После ошибки Амаша на прочность перекладину "Днепра-1" проверил Лопеш. Лидер УПЛ пришел в себя в середине тайма. В центре внимания оказался Довбик. Сначала форвард пытался замкнуть в касание прострел того же Амаша, но удар заблокировал защитник. Не удалась и скидка под удар Пихаленку...

Новая вспышка активности произошла уже после перерыва. Активнее снова был АЕК. Фараж мощным выстрелом в девятку вынудил поработать Валефа. Далее он же пробил над воротами из пределов штрафной. Зато Яколишу и Гарсии не хватило точности во время игры на втором этаже.

"Днепр-1" за это время имел три полувозможности. На 57-й минуте Довбик пробил в руки голкиперу после передачи Пихаленка от углового флажка. Еще дважды пытался открыть счет Гуцуляк – выстрел над перекладиной и в место, где как раз и стоял вратарь.

Развязка наступила в финальные 10 минут. Первым "подход" организовали "спортклубовцы". Довбик пяткой отдал на правый край штрафной зоны Пихальонку, но удар последнего потянул Пирич. А вот АЕК в ответ оформил гол со стандарта. Это Гарсия на дальней стойке головой замкнул навес Густаво. Отыграться "Днепр-1" уже не успел...

К слову, ранее "Шахтер" одержал победу над "Ренном" в плей-офф Лиги Европы.

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