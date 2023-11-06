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"Дніпро-1" після трьох тривог здолав "Олександрію" і став співлідером УПЛ

Дніпро, Понеділок 06 листопада 2023 22:15
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"Дніпро-1" після трьох тривог здолав "Олександрію" і став співлідером УПЛ Фото: Олексій Гуцуляк (ліворуч) цього разу не забив (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

У 13-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" мінімально переграв "Олександрію". Матч затягнувся на понад чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Дніпро-1" – "Олександрія" – 1:0

Гол: Філіппов, 34

Розпочали суперники в невисокому темпі. У стартові півгодини гострота біля воріт обох команд виникала хіба що після ударів із дистанції. Найцікавіший момент – постріл олександрійця Джевані з лінії штрафного майданчика повз дальній кут.

Тим несподіванішим став гол "спортклубівців". На 34-й хвилині Піхальонок класною передачею знайшов на куті воротарського Адамюка, який скинув м'яч далі. Філіппову ж у цій ситуації лише залишалося не схибити з кількох метрів – 1:0.

Гості отямилися ще до перерви, але удар Смирного пройшов над поперечиною. Натомість на старті другої половини Лєднєв ледь не поцілив у кут після ще одного відмінного пасу Піхальонка. А на десятій хвилині тайму матч перервала повітряна тривога.

Після вимушеної паузи цікавіше виглядав "Дніпро-1". На 68-й Гуцуляк навіть подвоїв перевагу господарів класним ударом після проходу. Проте, суддівська бригада зафіксувала офсайд. І тут же поєдинок вдруге затримався через ракетну небезпеку.

Після нової тривоги жвавіше заграла "Олександрія". Тричі пильність Кінарейкіна фірмовими ударами перевірив Скорко. "Спортклубівці" ж відповіли пострілом Лєднєва повз ворота. Коли ж настав час фінальних хвилин, то матч довелося перервати втретє. Після вимушеного відпочинку щось змінити команди вже не встигли...

Завдяки мінімальній перемозі "Дніпро-1" зрівнявся за очками з лідером першості – криворізьким "Кривбасом" (по 27 пунктів). Натомість "Олександрія" опустилася на 14-те місце. Підопічні Руслана Ротаня набрали лише 10 очок і мають 11-матчеву серію без перемог.

До слова, раніше "Полісся" звело внічию поєдинок із "Кривбасом" за лідерство в Прем'єр-лізі.

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