ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Днепр-1" после трех тревог одолел "Александрию" и стал солидером УПЛ

Днепр, Понедельник 06 ноября 2023 22:15
UA EN RU
"Днепр-1" после трех тревог одолел "Александрию" и стал солидером УПЛ Фото: Алексей Гуцуляк (слева) в этот раз не забил (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

В 13-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" минимально обыграл "Александрию". Матч затянулся на более чем четыре часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Днепр-1" – "Александрия" – 1:0

Гол: Филиппов, 34

Начали соперники в невысоком темпе. В стартовые полчаса острота у ворот обеих команд возникала разве что после ударов с дистанции. Самый интересный момент – выстрел александрийца Джевани с линии штрафной мимо дальнего угла.

Тем неожиданнее стал гол "спортклубовцев". На 34-й минуте Пихаленок классной передачей нашел на углу вратарского Адамюка, сбросившего мяч дальше. Филиппову же в этой ситуации только оставалось не промахнуться с нескольких метров – 1:0.

Гости пришли в себя еще до перерыва, но удар Смирного прошел выше перекладины. На старте второй половины Леднев чуть не попал в угол после еще одного отличного паса Пихаленка. А на десятой минуте тайма матч прервала воздушная тревога.

После вынужденной паузы интереснее выглядел "Днепр-1". На 68-й Гуцуляк даже удвоил перевес хозяев классным ударом после прохода. Однако судейская бригада зафиксировала офсайд. И тут же поединок второй раз задержался из-за ракетной опасности.

После новой тревоги быстрее заиграла "Александрия". Трижды бдительность Кинарейкина фирменными ударами проверил Скорко. "Спортклубовцы" ответили выстрелом Леднева мимо ворот. Когда же пришло время финальных минут, то матч пришлось прервать в третий раз. После вынужденного отдыха что-то изменить команды уже не успели...

Благодаря минимальной победе "Днепр-1" сравнялся по очкам с лидером первенства – криворожским "Кривбассом" (по 27 пунктов). "Александрия" опустилась на 14-е место. Подопечные Руслана Ротаня набрали всего 10 очков и имеют 11-матчевую серию без побед.

К слову, ранее "Полесье" свело вничью поединок с "Кривбассом" за лидерство в Премьер-лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины Днепр-1 Александрия
NEWS
Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова
Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова
DAILY
Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику