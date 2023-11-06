"Днепр-1" после трех тревог одолел "Александрию" и стал солидером УПЛ

В 13-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" минимально обыграл "Александрию". Матч затянулся на более чем четыре часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Днепр-1" – "Александрия" – 1:0

Гол: Филиппов, 34

Начали соперники в невысоком темпе. В стартовые полчаса острота у ворот обеих команд возникала разве что после ударов с дистанции. Самый интересный момент – выстрел александрийца Джевани с линии штрафной мимо дальнего угла.

Тем неожиданнее стал гол "спортклубовцев". На 34-й минуте Пихаленок классной передачей нашел на углу вратарского Адамюка, сбросившего мяч дальше. Филиппову же в этой ситуации только оставалось не промахнуться с нескольких метров – 1:0.

Гости пришли в себя еще до перерыва, но удар Смирного прошел выше перекладины. На старте второй половины Леднев чуть не попал в угол после еще одного отличного паса Пихаленка. А на десятой минуте тайма матч прервала воздушная тревога.

После вынужденной паузы интереснее выглядел "Днепр-1". На 68-й Гуцуляк даже удвоил перевес хозяев классным ударом после прохода. Однако судейская бригада зафиксировала офсайд. И тут же поединок второй раз задержался из-за ракетной опасности.

После новой тревоги быстрее заиграла "Александрия". Трижды бдительность Кинарейкина фирменными ударами проверил Скорко. "Спортклубовцы" ответили выстрелом Леднева мимо ворот. Когда же пришло время финальных минут, то матч пришлось прервать в третий раз. После вынужденного отдыха что-то изменить команды уже не успели...

Благодаря минимальной победе "Днепр-1" сравнялся по очкам с лидером первенства – криворожским "Кривбассом" (по 27 пунктов). "Александрия" опустилась на 14-е место. Подопечные Руслана Ротаня набрали всего 10 очков и имеют 11-матчевую серию без побед.