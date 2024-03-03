"Дніпро-1" переграв "Оболонь" і обійшов "Кривбас" нагорі таблиці УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Оболонь" – "Дніпро-1" – 0:1

Гол: Філіппов, 37

Після доволі спокійного стартового відрізку "спортклубівці" перейшли до активних дій у середині тайму. Ось Адамюк після кутового головою пробив у руки голкіперу киян. Натомість з дальнім пострілом Сарапія Федорівський впорався з другої спроби.

На 37-й хвилині під час чергового кутового Адамюк зіграв трохи інакше – переправив м'яч на дальню стійку, але воротар "пивоварів" перевів м'яч за межі поля. Наступний кутовий став роковим. Федорівський парирував удар Сарапія головою з меж воротарського, але Філіппов влучно зіграв на добиванні.

На старті другої половини "Оболонь" спробувала перехопити ініціативу. Господарі поля намагалися чинити тиск на оборону "Дніпра-1", але до справжніх загострень справа не доходила. Тим часом команда Юрія Максимова не форсували події, оскільки рахунок "спортклубівців" цілком влаштовував.

Зрештою, гостям вистачило й одного забитого м'яча для перемоги. "Дніпро-1" приинаймні тимчасово вийшов у лідери УПЛ, набравши 38 очок. Натомість "Оболонь" залишилася на 14-й сходинці (15 пунктів).