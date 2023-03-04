"Дніпро-1" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Олександрією" у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Олександрія" – "Дніпро-1" – 2:2

Голи: Мустафаєв, 30, 89 – Бланко, 23, Довбик, 58

"Спортклубівці" зі старту захопили ініціативу, але забити швидкий м'яч не зуміли. Олександрійці відсунули гру від власних воріт. Та "Дніпро-1" таки мав нагоду забити в перші 15 хвилин – Довбик вивів на побачення з голкіпером Гуцуляка, а той забарився з ударом і втратив момент.

Проте, на 23-й хвилині лідер УПЛ таки повів у рахунку. Бланко на лівому куті штрафного накрутив суперників і з тонким рикошетом від оборонця парашутом відправив м'яч у дальній кут. Шевченко лише поглядом провів сферу під стійку.

На полі стало веселіше. Ось Третьяков пробив над воротами "Дніпра-1", а Гуцуляк відправив м'яч у руки воротарю в атаці у відповідь. А на 30-й хвилині "жовто-чорні" зрівняли рахунок, коли Мустафаєв після перехоплення на правому фланзі обіграв оборонця й елегантно відправив м'яч повз Валефа.

До кінця першого тайму "Олександрія" ледь не забила вдруге. Спершу Мірошниченко зі стандарту трохи не докрутив м'яч у дев'ятку воріт дніпровців. Далі Калітвінцев ледь не закинув Валефу за комірець. А згодом кіпер подарував м'яч Третьякову, та той не влучив у ворота.

На старті другої половини команди обмінялися напівнагодами. Шевченко впіймав м'яч після низового удару з меж штрафного "Олександрії". Натомість Третьяков здалеку ледь не поцілив у верхній кут. А на 56-й хвилині матч перервала повітряна тривога.

Пауза зіграла злий жарт із господарями. Фактично відразу після відновлення поєдинку "жовто-чорні" проґавили атакувальний випад "Дніпра-1". Це Довбик утік від двох оборонців і реалізував вихід віч-на-віч із Шевченком – 1:2.

У фінальні півгодини цікавих моментів на полі було обмаль. Утім, такий розвиток подій не завадив "Олександрії" врятуватися на 89-й хвилині. Героєм команди Руслана Ротаня став Мустафаєв.

Молодий півзахисник скористався провалом оборони "спортклубівців". Забивати міг Кожушко, але не зміг переграти Валефа в ближньому бою. Проте, м'яч відскочив до Мустафаєва, який у повній самотності відправив м'яч у вже порожні ворота – 2:2 у підсумку.