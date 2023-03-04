"Днепр-1" на последних минутах потерял победу над "Александрией" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Александрия" – "Днепр-1" – 2:2

Голы: Мустафаев, 30, 89 – Бланко, 23, Довбик, 58

"Спортклубовцы" со старта захватили инициативу, но забить быстрый мяч не сумели. Александрийцы отодвинули игру от своих ворот. Но "Днепр-1" таки имел возможность забить в первые 15 минут – Довбик вывел на свидание с голкипером Гуцуляка, а тот задержался с ударом и упустил момент.

Однако на 23-й минуте лидер УПЛ все же повел в счете. Бланко на левом углу штрафной накрутил соперников и с тонким рикошетом от защитника парашютом отправил мяч в дальний угол. Шевченко только взглядом провел сферу под штангу.

На поле стало веселее. Вот Третьяков пробил над воротами "Днепра-1", а Гуцуляк отправил мяч в руки вратарю в ответной атаке. А на 30-й минуте "желто-черные" сравняли счет, когда Мустафаев после перехвата на правом фланге обыграл защитника и элегантно отправил мяч мимо Валефа.

До конца первого тайма "Александрия" едва не забила во второй раз. Сначала Мирошниченко со стандарта немного недокрутил мяч в девятку ворот днепровцев. Дальше Калитвинцев едва не закинул Валефу за шиворот. А потом кипер подарил мяч Третьякову, но тот не попал в ворота.

На старте второй половины команды обменялись полувозможностями. Шевченко поймал мяч после низового удара из пределов штрафной "Александрии". В свою очередь Третьяков издалека немного не попал в верхний угол. А на 56-й минуте матч прервала воздушная тревога.

Пауза сыграла злую шутку с хозяевами. Фактически сразу после возобновления поединка "желто-черные" упустили атакующий выпад "Днепра-1". Это Довбик сбежал от двух защитников и реализовал выход один на один с Шевченко – 1:2.

В финальные полчаса интересных моментов на поле было мало. Впрочем, такое развитие событий не помешало "Александрии" спастись на 89-й минуте. Героем команды Руслана Ротаня стал Мустафаев.

Молодой полузащитник воспользовался провалом обороны "спортклубовцев". Забивать мог Кожушко, но не смог переиграть Валефа в ближнем бою. Тем не менее, мяч отскочил к Мустафаеву, который в полном одиночестве отправил мяч в уже пустые ворота – 2:2 в итоге.