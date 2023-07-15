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"Дніпро-1" оформив перехід воротаря збірної України

Фото: Євген Волинець провів 5 сезонів за "хліборобів" (facebook.com/fckoloskovalivka)
Автор: Антон Федорців

Український голкіпер Євген Волинець змінив ковалівський "Колос" на лави віце-чемпіона України "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний страж воріт став черговим новачком срібного призера попереднього сезону Прем'єр-ліги. Новачок "спортклубівців" провів 5 років у складі "хліборобів".

Волинець підписав із "Дніпром-1" контракт на 3 роки. Трансфер кіпера коштував віце-чемпіону України орієнтовно 400 тисяч євро. За місце в основі дніпровців він конкуруватиме з Валефом, Мисаком і Юрчуком.

Раніше ФІФА відмовилася визнати "Дніпро-1" правонаступником "Дніпра". Функціонери закрили провадження за заявою бразильця Піко. Оборонець намагався стягнути заборговані занепалим грандом гроші з нового клубу.

Хто такий Євген Волинець

Уродженець Канева, вихованець київського "Динамо". На дорослому рівні дебютував у резервній команді столичного гранда.

За "Динамо-2" провів три сезони в Першій лізі. Перед кампанією 2016/17 переїхав у харківський "Геліос". У лавах "сонячних" відіграв рік і перейшов у "Колос". На Київщині провів 5 наступних сезонів, зігравши 100 матчів у всіх турнірах (39 – "сухі").

У 2022 році вперше отримав виклик до збірної України, але поки не дебютував за "синьо-жовтих". Натомість був запасним воротарем у матчах Ліги націй проти Вірменії та Шотландії.

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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