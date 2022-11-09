"Дніпро-1" із хет-триком Довбика здобув десяту перемогу в сезоні Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Колос" – "Дніпро-1" – 1:3

Голи: Мілько, 31 (пенальті) – Довбик, 5 (пенальті), 36, 77

Перечекавши повітряну тривогу, довго команди не запрягали. "Спортклубівці" повели вже на 5-й хвилині. Це Довбик упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол Гончаренка проти Рубчинського. Тим не менше, рахунок ледь не відразу став рівним.

За якихось три хвилини Болбат зробив усе, щоб забив Мякушко. Однак, досвідчений хавбек із кількох метрів примудрився пробити в стійку, хоча вболівальники, та й більшість футболістів, уже бачили м'яч у сітці.

Проте, "Колос" таки відігрався. На 31-й хвилині Мілько точним ударом у кут воріт забив із пенальті. Його після перегляду VAR суддівська бригада призначила за гру рукою у власному штрафному від Гомеса – 1:1.

Та на перерву "Дніпро-1" пішов лідером. Атака гостей другим темпом увінчалася навісом Піхальонка з лівого флангу, який головою у самісінький кут переправив Довбик. Цей м'яч дозволив форварду наздогнати Буяльського в суперечці бомбардирів.

У другому таймі лідер атак "спортклубівців" міг відразу робити хет-трик. Ледь знову не спрацювала зв'язка Піхальонок-Довбик. Перший подав кутовий із лівого флангу, а другий – пробив головою впритул. Щоправда, цього разу м'яч просвистів над поперечиною.

Від середини другої половини суперники трохи "підсіли". Зникла гострота попереду від обох команд, поменшало комбінативної гри. Поступово і "Колос", і "Дніпро-1" почали збиватися на банальні закидання вперед і "завантаження" штрафного майданчика кросами.

Такий підхід довго не ніс успіху жодному з колективів. Однак, "спортклубівці" мали секретну зброю – Довбика. Форвард таки оформив третій м'яч на 77-й хвилині, скориставшись передачею Громова в межах карної зони. Цей результат став остаточним.

"Дніпро-1" здобув десяту перемогу в нинішньому сезоні та залишиться лідером і після завершення туру. В активі команди Олександра Кучера 31 очко та п'ять пунктів переваги над "Шахтарем". У "гірників", щоправда, є матч у запасі.