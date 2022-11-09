"Днепр-1" с хет-триком Довбика одержал десятую победу в сезоне Премьер-лиги

Уверенной победой для "Днепра-1" завершился выездной матч в 12 туре чемпионата Украины. От лидера первенства пострадал ковалевский "Колос".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 12-й тур
"Колос" – "Днепр-1" – 1:3
Голы: Милько, 31 (пенальти) – Довбик, 5 (пенальти), 36, 77
Переждав воздушную тревогу, долго команды не запрягали. "Спортклубовцы" повели уже на 5-й минуте. Это Довбик уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол Гончаренко против Рубчинского. Тем не менее, счет едва ли не сразу стал равным.
Каких-то три минуты спустя Болбат сделал все, чтобы забил Мякушко. Однако опытный хавбек с нескольких метров умудрился пробить в штангу, хотя болельщики, да и большинство футболистов, уже видели мяч в сетке.
Тем не менее, "Колос" все же отыгрался. На 31-й минуте Милько точным ударом в угол ворот забил с пенальти. Его после просмотра VAR судейская бригада назначила за игру рукой в штрафной в исполнении Гомеса – 1:1.
Но на перерыв "Днепр-1" ушел лидером. Атака гостей вторым темпом увенчалась навесом Пихаленка с левого фланга, который головой в угол переправил Довбик. Этот мяч позволил форварду догнать Буяльского в споре бомбардиров.
Во втором тайме лидер атак "спортклубовцев" мог сразу делать хет-трик. Едва снова не сработала связка Пихаленок-Довбик. Первый подал угловой с левого фланга, а второй – пробил головой в упор. Правда, в этот раз мяч просвистел над перекладиной.
С середины второй половины соперники немного "подсели". Исчезла острота впереди у обеих команд, стало меньше комбинативной игры. Постепенно и "Колос", и "Днепр-1" начали сбиваться на банальные забросы вперед и "загрузку" штрафной площадки кроссами.
Такой подход долго не нес успеха ни одному из коллективов. Однако у "спортклубовцев" было секретное оружие – Довбик. Форвард таки оформил третий мяч на 77-й минуте, воспользовавшись передачей Громова в пределах штрафной зоны. Этот результат стал окончательным.
"Днепр-1" одержал десятую победу в нынешнем сезоне и останется лидером и после завершения тура. В активе команды Александра Кучера 31 очко и пять пунктов преимущества "Шахтеру". У "горняков", правда, есть матч в запасе.
К слову, накануне "Заря" сенсационно уступила "Ингульцу" на старте 12-го тура Премьер-лиги.
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