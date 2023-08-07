"Дніпро-1" і "Зоря" зустрінуться в плей-офф кваліфікації Ліги Європи: є умова

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального кваліфікаційного раунду другого за рангом єврокубка. Там зможуть виступити два представники України.

"Дніпро-1" опиниться в плей-офф кваліфікації, якщо здолає празьку "Славію" у третьому раунді. Матчі цієї стадії заплановані на 10 серпня і 17 серпня. Переможець протистояння зустрінеться з луганською "Зорею".

Отже, у випадку перемоги "спортклубівців" над грандом Чехії Україна гарантовано матиме клуб на груповому етапі Ліги Європи. Команда Ненада Лалатовіча зустрінеться зі сильнішим у парі "Славія" – "Дніпро-1" 24 серпня і 31 серпня.

Якщо ж підопічні Олександра Кучера вилетять від пражан, то опиняться в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Потенційний суперник віце-чемпіона України там визначиться згодом. Розпочинав єврокубкову кампанію "Дніпро-1" в кваліфікації Ліги чемпіонів.