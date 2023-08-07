RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Днепр-1" и "Заря" встретятся в плей-офф квалификации Лиги Европы: есть условие

Фото: Доминго Бланко и Александр Пихаленок остались без Артема Довбика (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Вторая и третья команды по итогам предыдущего сезона Премьер-лиги – "Днепр-1" и луганская "Заря" – сформировали потенциальную пару плей-офф квалификации Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего квалификационного раунда второго по рангу еврокубка. Там смогут выступить два представителя Украины.

"Днепр-1" окажется в плей-офф квалификации, если одолеет пражскую "Славию" в третьем раунде. Матчи этой стадии запланированы на 10 августа и 17 августа. Победитель противостояния встретится с луганской "Зарей".

Итак, в случае победы "спортклубовцев" над грандом Чехии Украина гарантированно будет иметь клуб на групповом этапе Лиги Европы. Команда Ненада Лалатовича встретится с сильнейшим в паре "Славия" – "Днепр-1" 24 августа и 31 августа.

Если же подопечные Александра Кучера вылетят от пражан, то окажутся в плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциальный соперник вице-чемпиона Украины там определится вскоре. Начинал еврокубковую кампанию "Днепр-1" в квалификации Лиги чемпионов.

К слову, ранее "Днепр-1" продал Довбика в "Жирону" из чемпионата Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига ЕвропыУЕФАДнепр-1Заря