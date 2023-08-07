"Днепр-1" и "Заря" встретятся в плей-офф квалификации Лиги Европы: есть условие

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего квалификационного раунда второго по рангу еврокубка. Там смогут выступить два представителя Украины.

"Днепр-1" окажется в плей-офф квалификации, если одолеет пражскую "Славию" в третьем раунде. Матчи этой стадии запланированы на 10 августа и 17 августа. Победитель противостояния встретится с луганской "Зарей".

Итак, в случае победы "спортклубовцев" над грандом Чехии Украина гарантированно будет иметь клуб на групповом этапе Лиги Европы. Команда Ненада Лалатовича встретится с сильнейшим в паре "Славия" – "Днепр-1" 24 августа и 31 августа.

Если же подопечные Александра Кучера вылетят от пражан, то окажутся в плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциальный соперник вице-чемпиона Украины там определится вскоре. Начинал еврокубковую кампанию "Днепр-1" в квалификации Лиги чемпионов.