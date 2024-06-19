"Динамо" отримало першого суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Віце-чемпіон України розпочне виступи в головному єврокубку з другого раунду кваліфікації. Для виходу в основний етап Ліги чемпіонів столичний гранд повинен подолати три раунди.

"Динамо" зустрінеться з "Партизаном" 23 або 24 липня, а матчі-відповіді цієї стадії зіграють 30-31 липня. Перемога над сербським грандом стане гарантією виступів у єврокубках восени. Невдача ж стане кінцем виступів "біло-синіх" на європейській арені в прийдешньому сезоні.

Якщо "Динамо" пройде "Партизан", то буде несіяним у наступному раунді. Натомість до списку сіяних потрапили шотландський "Рейнджерс", празька "Славія", австрійський "Зальцбург" і французький "Лілль". Матчі 3-го кваліфікаційного раунду зіграють 6-7 серпня і 13 серпня, а жеребкування відбудеться 22 липня.

Шлях "Динамо" в основну сітку Ліги чемпіонів 2024/25 (з 3-го раунду – потенційні суперники):