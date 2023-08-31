"Дніпро-1" з ганьбою вилетів із третього єврокубкового турніру за літо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

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"Дніпро-1" – "Спартак" Трнава – 1:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Горосіто, 61 (автогол) – Даніель, 3, Буката, 106

Вилучення: Бабенко, 99 (Д, пряма червона картка), Горін, 108 (Д, друга жовта картка)

Словацький гранд шокував "спортклубівців" швидким голом. На 3-й хвилині Рубчинський не зумів перехопити м'яч після переведення. Сферу підхопив Даніель і холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч.

Повністю оговтатися від такого старту зустрічі "Дніпро-1" до перерви не зумів. До свого активу віце-чемпіон України записав хіба дальній удари Піхальонка та Каплієнка. Натомість "Спартак" ледь не подвоїв перевагу в роздягальню, але Даніель влучив у стійку з лінії штрафного.

Початок другої половини очікуваних фанами "Дніпра-1" змін не приніс. Тим не менше, на 61-й хвилині "спортклубівцям" неабияк пощастило. Горбунов виконав навіс із лівого флангу, а Горосіто класно пробив головою під поперечину. Щоправда, власних воріт – 1:1.

У фінальні півгодини основного часу до другого гола ближчим був "Спартак". Наприклад, Офорі пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного. Натомість постріл Даніеля Кінарейкін витягнув з-під поперечини. Зрештою, матч перейшов в овертайм.

Там нерви здали в "Дніпра-1". Бабенко на чужій (!) половині поля в'їхав прямою ногою в коліно суперника та після втручання VAR отримав пряму червону картку. Більшістю трнавці скористалися за якихось 7 хвилин – оборона з Кінарейкіним на чолі не розібралася з небезпекою після навісу, і Буката проштовхнув м'яч у сітку.

Подальше вилучення дніпровця Горіна та когось зі "спортклубівців" на лаві запасних стали агонією віце-чемпіона України. "Дніпро-1" вилетів із третього єврокубка поспіль цього літа та надалі змагатиметься лише в УПЛ і Кубку України.