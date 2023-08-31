"Днепр-1" с позором вылетел из третьего еврокубкового турнира в течение лета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, плей-офф квалификации, ответные матчи

"Днепр-1" – "Спартак" Трнава – 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Горосито, 61 (автогол) – Даниэль, 3, Буката, 106

Удаления: Бабенко, 99 (Д, прямая красная карточка), Горин, 108 (Д, вторая желтая карточка)

Словацкий гранд шокировал "спортклубовцев" быстрым голом. На 3-й минуте Рубчинский не смог перехватить мяч после перевода. Сферу подхватил Даниэль и хладнокровно реализовал выход один на один.

Полностью оправиться от такого старта встречи "Днепр-1" до перерыва не сумел. В свой актив вице-чемпион Украины записал разве что дальние удары Пихаленка и Каплиенко. "Спартак" же едва не удвоил преимущество в раздевалку, но Даниэль попал в штангу с линии штрафной.

Начало второй половины ожидаемых фанами "Днепра-1" изменений не принесло. Тем не менее, на 61-й минуте "спортклубовцам" изрядно повезло. Горбунов исполнил навес с левого фланга, а Горосито классно пробил головой под перекладину. Правда, собственных ворот – 1:1.

В финальные полчаса основного времени ко второму голу ближе был "Спартак". К примеру, Офори пробил рядом со штангой с линии штрафной. В свою очередь выстрел Даниэля Кинарейкин вытащил из-под перекладины. В конце концов матч перешел в овертайм.

Там нервы сдали у "Днепра-1". Бабенко на чужой (!) половине поля въехал прямой ногой в колено соперника и после вмешательства VAR получил прямую красную карточку. Большинством трнавцы воспользовались за каких-то 7 минут – оборона с Кинарейкиным во главе не разобралась с опасностью после навеса, и Буката протолкнул мяч в сетку.

Дальнейшее удаление днепровца Горина и кого-то из "спортклубовцев" на скамейке запасных стали агонией вице-чемпиона Украины. "Днепр-1" вылетел из третьего еврокубка подряд этим летом и дальше будет соревноваться только в УПЛ и Кубке Украины.