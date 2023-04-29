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"Дніпро-1" у другому таймі дотиснув "Інгулець" у чемпіонаті України

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Петрове, Субота 29 квітня 2023 15:54
"Дніпро-1" у другому таймі дотиснув "Інгулець" у чемпіонаті України Фото: "Спортклубівці" продовжують переслідувати "Шахтар" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою для "Дніпра-1" завершився вояж у Кіровоградську область. Там команда Олександра Кучера в рамках 23-го туру Прем'єр-ліги зустрілася з петровським "Інгульцем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Інгулець" – "Дніпро-1" – 0:2

Голи: Довбик, 58 (пенальті), Когут, 63

У дебюті господарі нічим не поступалися іменитим гостям. Активний пресинг петровців на різних ділянках поля дозволив спокійно почуватися на останньому рубежі кіперу Білику. До перерви воротар зрідка вступав у гру, як і його колега Рибак.

Значно цікавіше стало на старті другого тайму. Ось Запорожець після пасу Кухарука потужно пробив у ближній кут, але воротар зумів парирувати м'яч. А згодом Довбик (!) виніс із лінії простріл-удал петровців зі штрафного.

Тим несподіванішим став гол "Дніпра-1". Гуцуляка на куті штрафного майданчика збив Клименко – пенальті. До позначки підійшов Довбик і потужним ударом у дев'ятку оформив 20-й м'яч у сезоні.

Отямитися "Інгульцю" гості часу не надали. Уже за якихось п'ять хвилин "спортклубівці" оформили другий гол. Білик необачно з вийшов із воріт і отримав удар головою за комірець від Когута після дальньої передачі Сарапія.

Уже під завісу розгромним рахунок міг зробити Пеглоу. Бразилець виграв боротьбу в Нагієва після пасу Танчика, але відправив м'яч над поперечиною. Зрештою, і двох м'ячів дніпровцям цілком вистачило для перемоги.

"Дніпро-1" скоротив відставання від "Шахтаря" нагорі УПЛ. "Спортклубівці" набрали 51 очко та відстають від донеччан на п'ять пунктів, маючи поєдинок у запасі. "Інгулець" же залишився десятим (26 очок).

До слова, раніше "Зоря" здолала "Чорноморець" у столиці та відновила 5-очковий гандикап над "Динамо".

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