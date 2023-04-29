"Днепр-1" во втором тайме дожал "Ингулец" в чемпионате Украины

Непростой победой для "Днепра-1" завершился вояж в Кировоградскую область. Там команда Александра Кучера в рамках 23-го тура Премьер-лиги встретилась с петровским "Ингульцем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Ингулец" – "Днепр-1" – 0:2

Голы: Довбик, 58 (пенальти), Когут, 63

В дебюте хозяева ничем не уступали именитым гостям. Активный прессинг петровцев на разных участках поля позволил спокойно чувствовать себя на последнем рубеже киперу Билыку. До перерыва вратарь изредка вступал в игру, как и его коллега Рыбак.

Гораздо интереснее стало на старте второго тайма. Вот Запорожец после паса Кухарука мощно пробил в ближний угол, но вратарь сумел парировать мяч. А впоследствии Довбик (!) вынес с линии прострел-удаль петровцев со штрафного.

Тем неожиданнее стал гол "Днепра-1". Гуцуляка на углу штрафной сбил Клименко – пенальти. К отметке подошел Довбик и мощным ударом в девятку оформил 20-й мяч в сезоне.

Прийти в себя "Ингульцу" гости времени не предоставили. Уже через пять минут "спортклубовцы" оформили второй гол. Билык опрометчиво вышел из ворот и получил удар головой зашиворот от Когута после дальней передачи Сарапия.

Уже под занавес разгромным счет мог сделать Пеглоу. Бразилец выиграл борьбу у Нагиева после паса Танчика, но отправил мяч над перекладиной. В конце концов и двух мячей днепровцам вполне хватило для победы.

"Днепр-1" сократил отставание от "Шахтера" наверху УПЛ. "Спортклубовцы" набрали 51 очко и отстают от дончан на пять пунктов, имея поединок в запасе. "Ингулец" же остался десятым (26 очков).