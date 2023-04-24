"Дніпро-1" в доданий час дотиснув "Рух" і зберіг чемпіонську інтригу в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Дніпро-1" – "Рух" – 3:2

Голи: Сарапій, 9, Довбик, 27 (пенальті), Когут, 90+3 – Таллес, 33, Климчук, 38

На правах гранда "спортклубівці" розпочали активніше. Стартовий натиск дніпрян дозволив оформити швидкий м'яч. На 9-й хвилині оборонець Сарапій на дальній стійці з другої спроби переграв Паньківа після навісу Піхальонка з кутового.

Зупинятися "Дніпро-1" не збирався і згодом організував ще два моменти. Гуцуляк, однак, пробив поруч зі стійкою з передачі Бланко. Натомість постріл Адамюка головою під поперечину парирував Паньків.

Кіпер львів'ян ще кілька разів опинився на передовій протистояння атакувальній лінії господарів. Та на 27-й хвилині не зміг врятувати і він, коли Кітела зніс Рубчинського після фінта хавбека – пенальті. До позначки підійшов Довбик і ударом по центру подвоїв перевагу "Дніпра-1".

Забивши другий м'яч, "спортклубівці" трохи втратили концентрацію. Як наслідок, "Рух" організував ударну п'ятихвилинку ще до перерви та повернув гранд на землю. Спершу Сарапій і Сваток не розібралися між собою і подарували м'яч Таллесу, який з відскоку пробив у кут. А згодом кіпер "Дніпра-1" Валеф невдало вийшов із воріт і дозволив Климчуку забити в порожні ворота!

Зі стартом другої половини команда Олександра Кучера змушена була розпочинати заново. Але тепер значно уважніше в обороні заграли львів'яни. Тож завдання відновити лідерство в рахунку стало важчим. Хоча кілька напівмоментів господарі створили.

На 56-й хвилині Довбик перспективно скинув Гуцуляку на хід у карній зоні "Руха" – атакувальний півзахисник пробив у Паньківа, а на добиванні спритнішими виявилися оборонці. Натомість Адамюк згодом лише трохи не встиг на фланговий простріл Матарріти.

Під завісу основного часу "Дніпро-1" претендував на ще один одинадцятиметровий. Невтомний Гуцуляк вирішив пробити через себе в падінні, але м'яч влучив у руку Ляху. Проте, свисток арбітра в цьому епізоді промовчав. Зате зафіксував переможний гол "спортклубівців" у доданий час – Когут із центра штрафного в два дотики скористався пасом Піхальонка.

Завдяки перемозі "Дніпро-1" повернувся на другу сходинку в УПЛ. Тепер в активі команди Кучера 48 очок. Відставання від "Шахтаря" становить 5 пунктів, але "спортклубівці" мають у запасі матч проти "Олександрії".