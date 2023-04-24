"Днепр-1" в добавленное время дожал "Рух" и сохранил чемпионскую интригу в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Днепр-1" – "Рух" – 3:2

Голы: Сарапий, 9, Довбик, 27 (пенальти), Когут, 90+3 – Таллес, 33, Климчук, 38

На правах гранда "спортклубовцы" начали активнее. Стартовый напор днепрян позволил оформить быстрый мяч. На 9-й минуте защитник Сарапий на дальней штанге со второй попытки переиграл Панькива после навеса Пихаленка с углового.

Останавливаться "Днепр-1" не собирался и впоследствии организовал еще два момента. Гуцуляк, однако, пробил рядом со штангой с передачи Бланко. В свою очередь выстрел Адамюка головой под перекладину парировал Панькив.

Кипер львовян еще несколько раз оказался на передовой противостояния атакующей линии хозяев. Но на 27-й минуте не смог спасти и он, когда Китела снес Рубчинского после финта хавбека – пенальти. К отметке подошел Довбик и ударом по центру удвоил преимущество "Днепра-1".

Забив второй мяч, "спортклубовцы" немного потеряли концентрацию. Как следствие, "Рух" организовал ударную пятиминутку еще до перерыва и вернул гранд на землю. Сначала Сарапий и Сваток не разобрались между собой и подарили мяч Таллесу, который на отскоке пробил в угол. А потом кипер "Днепра-1" Валеф неудачно вышел из ворот и позволил Климчуку забить в пустые ворота!

Со стартом второй половины команда Александра Кучера вынуждена была заново начинать. Но теперь гораздо внимательнее в обороне заиграли львовяне. Поэтому задача восстановить лидерство в счете стала более сложной. Хотя несколько полумоментов хозяева создали.

На 56-й минуте Довбик перспективно сбросил Гуцуляку на ход в штрафную зону "Руха" – атакующий полузащитник пробил в Панькива, а на добивании расторопнее оказались защитники. Адамюк же вскоре лишь немного не успел на фланговый прострел Матарриты.

Под занавес основного времени "Днепр-1" претендовал на еще один одиннадцатиметровый. Неутомимый Гуцуляк решил пробить через себя в падении, но мяч угодил в руку Ляху. Однако свисток арбитра в этом эпизоде промолчал. Зато зафиксировал победный гол "спортклубовцев" в добавленное время – Когут из центра штрафного в два касания воспользовался пасом Пихаленка.

Благодаря победе "Днепр-1" вернулся на второе место в УПЛ. Теперь в активе команды Кучера 48 очков. Отставание от "Шахтера" составляет 5 пунктов, но "спортклубовцы" имеют в запасе матч против "Александрии".