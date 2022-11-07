"Дніпро-1" дізнався опонента в плей-офф Ліги конференцій

Із командою, що посіла третє місце на груповому етапі Ліги Європи, в рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА зустрінеться український СК "Дніпро-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

У штаб-квартирі УЄФА 7 листопада відбулася церемонія жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій. Вісім команд, що посіли другі місця в групах турніру, отримали суперників із переліку третіх команд квартетів Ліги Європи.

"Дніпро-1" зустрінеться з кіпрським АЕКом із Ларнаки. Шляхи команд уже перетиналися у плей-офф кваліфікації Ліги Європи цьогоріч. Тоді двічі тріумфували кіпріоти (2:1, 3:0). Пізніше АЕК потрапив до однієї групи турніру з київським "Динамо" (1:0, 3:3) та обійшов "біло-синіх" у підсумку.

Перший матч у новому протистоянні "Дніпра-1" та "зелено-жовтих" запланований на 16 лютого. Матч-відповідь – 23 лютого. Переможець протистояння продовжить боротьбу за трофей в 1/8 фіналу.

Усі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій 2022/23:

"Карабах" – "Гент"

"Трабзонспор" – "Базель"

"Лаціо" – "Клуж"

"Буде-Глімт" – "Лех" Познань

"Брага" – "Фіорентина"

АЕК Ларнака – "Дніпро-1"

"Шериф" – "Партизан"

"Лудогорець" – "Андерлехт"

Раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фіналісти попереднього розіграшу – "Ліверпуль" і мадридський "Реал – зустрінуться вже в першому раунді плей-офф. Окрім того, французький ПСЖ конкуруватиме за місце в чвертьфіналі з мюнхенською "Баварією".