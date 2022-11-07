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"Дніпро-1" дізнався опонента в плей-офф Ліги конференцій

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Ньйон, Понеділок 07 листопада 2022 15:18
"Дніпро-1" дізнався опонента в плей-офф Ліги конференцій Фото: "Дніпро-1" цьогоріч дебютував у єврокубках (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Із командою, що посіла третє місце на груповому етапі Ліги Європи, в рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА зустрінеться український СК "Дніпро-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

У штаб-квартирі УЄФА 7 листопада відбулася церемонія жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій. Вісім команд, що посіли другі місця в групах турніру, отримали суперників із переліку третіх команд квартетів Ліги Європи.

"Дніпро-1" зустрінеться з кіпрським АЕКом із Ларнаки. Шляхи команд уже перетиналися у плей-офф кваліфікації Ліги Європи цьогоріч. Тоді двічі тріумфували кіпріоти (2:1, 3:0). Пізніше АЕК потрапив до однієї групи турніру з київським "Динамо" (1:0, 3:3) та обійшов "біло-синіх" у підсумку.

Перший матч у новому протистоянні "Дніпра-1" та "зелено-жовтих" запланований на 16 лютого. Матч-відповідь – 23 лютого. Переможець протистояння продовжить боротьбу за трофей в 1/8 фіналу.

Усі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій 2022/23:

  • "Карабах" – "Гент"
  • "Трабзонспор" – "Базель"
  • "Лаціо" – "Клуж"
  • "Буде-Глімт" – "Лех" Познань
  • "Брага" – "Фіорентина"
  • АЕК Ларнака – "Дніпро-1"
  • "Шериф" – "Партизан"
  • "Лудогорець" – "Андерлехт"

&quot;Дніпро-1&quot; дізнався опонента в плей-офф Ліги конференцій

Раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фіналісти попереднього розіграшу – "Ліверпуль" і мадридський "Реал – зустрінуться вже в першому раунді плей-офф. Окрім того, французький ПСЖ конкуруватиме за місце в чвертьфіналі з мюнхенською "Баварією".

Нагадаємо, що в четвер "Дніпро-1" поступився АЗ "Алкмаар" у битві за перемогу в групі Ліги конференцій.

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