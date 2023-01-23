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У Дніпрі зупинили роботу електротранспорту

Фото: у Дніпрі зупинили роботу електротранспорту (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі робота електротранспорту примусово зупинена до 26 січня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт департаменту транспорту та транспортної інфраструктри Дніпровської міської ради.

"У Дніпрі примусово зупинено роботу маршрутів електротраспорту до 26 січня включно", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що міська влада докладає усіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями та приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі діють аварійні відключення світла. Це пов’язано з тим, що з початком робочого тижня зросло споживання електроенергії.

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ЕлектроенергіяДнипро