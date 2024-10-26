У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Дніпро в ніч на 26 жовтня. Перед атакою у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Зранку голова ОВА розповів, що ракета влучила у житловий будинок. Також пошкодження отримали інші багатоквартирні будинка та один з медзакладів. Крім того, постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Дніпро - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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