RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Днепре возросло количество погибших после ночной атаки РФ

Фото: спасатели разбирают завалы на месте событий (t.me/dnipropetrovskaODA/17003)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 25 на 26 октября Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. По состоянию на сейчас число погибших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Увеличилось количество погибших в Днепре. По состоянию на сейчас их пятеро. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины. Соболезнования родным всех жертв российского террора", - написал он.

Кроме того, глава МИД Игорь Клименко ранее сообщал, что есть не только погибшие, но еще 20 человек ранены.

 

Обстрел Днепра

Напомним, что россияне обстреляли Днепр в ночь на 26 октября. Перед атакой в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Утром глава ОВА рассказал, что ракета попала в жилой дом. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и одно из медучреждений. Кроме того, пострадали объекты критической инфраструктуры.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Днепр - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине