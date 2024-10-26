В Днепре возросло количество погибших после ночной атаки РФ

Обстрел Днепра

Напомним, что россияне обстреляли Днепр в ночь на 26 октября. Перед атакой в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Утром глава ОВА рассказал, что ракета попала в жилой дом. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и одно из медучреждений. Кроме того, пострадали объекты критической инфраструктуры.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Днепр - читайте в материале РБК-Украина.

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