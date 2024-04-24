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У Дніпрі жінка хотіла заробити 1 млн гривень на продажі свого сина

Архівне фото: у Дніпрі жінка хотіла заробити 1 млн гривень на продажі свого сина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці у Дніпрі затримали жінку, яка хотіла продати свого сина за 1 млн гривень. Тепер їй загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Жінка вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не хотіла виховувати і піклуватися про дитину.

Фото: Затримання (gp.gov.ua)

Виявивши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду 1 млн грн.

Що їй загрожує

Підозрювану затримали під час передачі дитини. Тепер вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці оголосили їй підозру щодо факту торгівлі людьми, скоєної щодо малолітнього. Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Випадки торгівлі дітьми в Україні

Рік тому правоохоронці запобігли спробі продажу дитини в Луцьку, за немовля "продавець" хотіла 30 тисяч доларів. Дитина виявилася сином її подруги, яку та народила таємно, не звертаючись до пологового будинку.

А згодом правоохоронці затримали чоловіка, який організував продаж 11-місячного хлопчика до Словаччини за 25 тисяч доларів.

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