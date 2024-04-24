У Дніпрі жінка хотіла заробити 1 млн гривень на продажі свого сина

Деталі справи

Жінка вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не хотіла виховувати і піклуватися про дитину.

Фото: Затримання (gp.gov.ua)

Виявивши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду 1 млн грн.

Що їй загрожує

Підозрювану затримали під час передачі дитини. Тепер вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці оголосили їй підозру щодо факту торгівлі людьми, скоєної щодо малолітнього. Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.