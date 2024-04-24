В Днепре женщина хотела заработать 1 млн гривен на продаже своего сына

Детали дела

Женщина решила продать своего 2-летнего сына, якобы мешавшего ей устраивать личную жизнь. Она не хотела воспитывать и заботиться о ребенке.

Фото: Задержание (gp.gov.ua)

Обнаружив женщину, подозреваемая предложила передать ей сына за денежное вознаграждение в 1 млн грн.

Что ей угрожает

Подозреваемую задержали во время передачи ребенка. Теперь решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители объявили ей подозрение о факте торговли людьми, совершенном в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.