В Днепре женщина хотела заработать 1 млн гривен на продаже своего сына

Правоохранители в Днепре задержали женщину, которая хотела продать своего сына за 1 млн гривен. Теперь ей грозит заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Женщина решила продать своего 2-летнего сына, якобы мешавшего ей устраивать личную жизнь. Она не хотела воспитывать и заботиться о ребенке.
Фото: Задержание (gp.gov.ua)
Обнаружив женщину, подозреваемая предложила передать ей сына за денежное вознаграждение в 1 млн грн.
Подозреваемую задержали во время передачи ребенка. Теперь решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители объявили ей подозрение о факте торговли людьми, совершенном в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Год назад правоохранители предотвратили попытку продажи ребенка в Луцке, за младенца "продавец" хотела 30 тысяч долларов. Ребенок оказался сыном ее подруги, которую та родила тайно, не обращаясь в роддом.
Впоследствии правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.
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