У Дніпрі збільшилася кількість загиблих через удари РФ 3 липня і 28 червня

У Дніпрі у лікарні цієї ночі померла жінка, поранена через вчорашній, 3 липня, російський обстріл. Крім того, на місці ворожого удару було виявлено тіло третьої жертви ворожої атаки, здійсненої 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака .

"Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки", - розповів чиновник.

Він уточнив, що це вже третя жертва тієї ворожої атаки по місту.

"У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей", - йдеться в публікації глави ОВА у Telegram.

Чиновник розповів, що сьогодні у Дніпрі оголошено траур за жертвами російських обстрілів.

Удари РФ по Дніпру

Нагадаємо, вранці 3 червня війська РФ завдали комбінованого удару по місту Дніпро, який атакували дронами та ракетами. Внаслідок атаки у Дніпрі спалахнуло декілька пожеж - був пошкоджений один з торгових центрів, автомобілі та АЗС.

Станом на вечір було відомо про понад 50 постраждалих, а кількість загиблих була - 5 людей.

Також повідомлялося, що 28 червня під час обстрілу Дніпра окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці. Згідно з даними рятувальників, в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

За минулими даними, було відомо про 2 загиблих та 12 постраждалих осіб, серед яких є дитина.

Додамо, що президент Володимир Зеленський тоді після російського удару по Дніпру заявив про підготовку нових рішень для захисту громадян від терору та обстрілів з боку окупантів.