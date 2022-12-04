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У Дніпрі завтра не працюватиме електротранспорт

Фото: у Дніпрі завтра не працюватиме електротранспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, у Дніпрі буде призупинено роботу всіх тролейбусних та трамвайних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ .

За їхньою інформацією, такі заходи пов'язані з тим, що проводяться роботи зі стабілізації енергосистеми. Через це у місті залишать відключеними тягові підстанції, які живлять міський електротранспорт.

Жителі міста можуть скористатися альтернативними видами громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко відповів, чи скасують у Києві зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що в Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов'яжуть кожні п'ять років заново підтверджувати свої "права".

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