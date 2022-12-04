У Дніпрі завтра не працюватиме електротранспорт

У понеділок, 5 грудня, у Дніпрі буде призупинено роботу всіх тролейбусних та трамвайних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ .

За їхньою інформацією, такі заходи пов'язані з тим, що проводяться роботи зі стабілізації енергосистеми. Через це у місті залишать відключеними тягові підстанції, які живлять міський електротранспорт.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко відповів, чи скасують у Києві зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що в Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов'яжуть кожні п'ять років заново підтверджувати свої "права".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.