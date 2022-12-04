ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі завтра не працюватиме електротранспорт

Новость на русском →
Дніпро, Неділя 04 грудня 2022 20:10
У Дніпрі завтра не працюватиме електротранспорт Фото: у Дніпрі завтра не працюватиме електротранспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, у Дніпрі буде призупинено роботу всіх тролейбусних та трамвайних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ .

За їхньою інформацією, такі заходи пов'язані з тим, що проводяться роботи зі стабілізації енергосистеми. Через це у місті залишать відключеними тягові підстанції, які живлять міський електротранспорт.

Жителі міста можуть скористатися альтернативними видами громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко відповів, чи скасують у Києві зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що в Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов'яжуть кожні п'ять років заново підтверджувати свої "права".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область тролейбус
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії