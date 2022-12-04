В Днепре завтра не будет работать электротранспорт

В понедельник, 5 декабря, в Днепре будет приостановлена работа всех троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ .

По их информации, такие меры связаны с тем, что проводятся работы по стабилизации энергосистемы. Из-за этого в городе оставят отключенными тяговые подстанции, которые питают городской электротранспорт.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил, отменят ли в Киеве остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что в Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения, кроме того, водителей транспортных компаний обяжут каждые пять лет заново подтверждать свои "права".

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